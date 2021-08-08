Тренер вратарей ЦСКА: Акинфеев ещё пять лет может играть. Буффон же всё ещё в строю

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился мнением о продолжительности игровой карьеры голкипера Игоря Акинфеева.
«Думаю, минимум лет пять на этом уровне Игорь ещё сможет оставаться. Посмотрите на Буффона — он один из лучших вратарей мира, до сих пор в строю, а ему уже за 40. Всё потому, что поддерживает себя в очень хорошей форме. Игорь тоже прекрасно понимает, что ему нужно в тренировочном процессе. На сборах в Австрии, например, было жарковато, поэтому нагрузку где-то добавляли, где-то убавляли. Главное, чтобы здоровье позволяло играть дальше. Все знают, что у Игоря были серьёзные травмы, после которых многие вратари могли бы закончить. Но он в силу своего характера и харизмы продолжал.
Готов ли Игорь играть до 40? Мы постоянно шутим на эту тему. Он говорит: «Сергеич, постараюсь». В прошлом сезоне были игры, когда без него команда могла пропустить больше, сыграть вничью, проиграть. Вратарь ценится не только тогда, когда у его ворот уйма моментов и он, пропуская 3-4 мяча, 5-6 раз тащит. Важно выручать и в других случаях — когда у твоих ворот немного моментов, и достаточно 1-2 эпизодов, чтобы игра поменялась. А Игорь в такие моменты по-настоящему выручает. Это одно из лучших его качеств», — приводит слова Крамаренко Sport24.
- 8 августа 2021
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