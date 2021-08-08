Мостовой: ощущение, что все свои голы «Спартак» уже забил на предсезонном турнире

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о проблемах «Спартака». Накануне, 7 августа, москвичи уступили «Нижнему Новгороду» в матче 3-го тура РПЛ со счётом 1:2.

«Телеграм-войны не влияют на игру «Спартака». У всех свои заботы и проблемы. Идёт футбольный нефарт, красно-белые на предсезонном турнире выступили здорово, забили всё, что можно. А сейчас получается наоборот, по игре-то «Спартак» никому не уступил по моментам, показателям. Даже во вчерашнем матче у «Нижнего» было четыре удара — два гола. Ощущение, что все свои голы уже забили на предсезонном турнире.

Ну и та проблема, о которой я говорил — тренеру «Спартака» будет тяжело выбрать основной состав. Третья игра, всё по-разному, Витория не может определиться: кто основной, кто нет. От этого турнира обманчивые представления, наверняка многим в голову приходит: «Зачем там играть нужно было»? Сейчас уже ясно, что «Бенфику» «Спартак» не пройдёт, будет Лига Европы. Вылетаешь, а потом попадаешь в другой турнир. В наше время такого не было», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.