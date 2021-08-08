Салихова — Попову: по гороскопу вы просто крыса, дезертир по жизни

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила бывшему спортивному директору москвичей Дмитрию Попову. Ранее он опубликовал скриншот переписки с Салиховой, в которой она рассуждает о том, какой тренер подходит «Спартаку» с точки зрения знака гороскопа.

«У кого-то очень плохое чувство юмора. Я же просто троллила вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне. Специально про гороскопы, костюмы и причёски. А по гороскопу вы просто крыса. Карпина сдал в своё время, Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счёте 0:0. Дезертир по жизни. Попов, это чистой воды троллинг», – написала Зарема в своём телеграм-канале.

Попов завёл свой телеграм-канал после того, как ушёл из «Спартака». Функционер сообщил, что уходит из клуба после того, как «Спартак» уступил «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов (0:2).