Фабиньо: «Ливерпуль» не уделяет слишком много внимания другим командам АПЛ
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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о настрое команды перед стартом нового сезона в английской Премьер-лиге.
«Наша команда уже выигрывала английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов и другие важные трофеи. Мы уже показали, на что способны. Мы не обращаем внимания на другие команды. „Манчестер Сити“ — действующий чемпион Англии, а „Челси“ — победитель Лиги чемпионов. Английские команды всегда сильны и будут бороться за трофеи. Этот сезон — не исключение. Все команды сильны, но надеюсь, мы будем немного сильнее. „Ливерпуль“ не уделяет слишком много внимания другим командам. Мы сосредоточены на себе и усердно работаем, чтобы достичь лучшего результата», — приводит слова Фабиньо Goal.com.
Новый розыгрыш чемпионата Англии начнётся 13 августа.
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