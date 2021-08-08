«Рубин» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 8 августа, состоится матч «Рубин» — «Ахмат». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
В двух предыдущих турах «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1) и уступил «Сочи» (1:2). «Рубин» в новом сезоне стартовал с двух побед. Казанцы нанесли поражения «Спартаку» (1:0) и «Арсеналу» (3:0).
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Ростов» занял 4-е место, набрав 53 очка, а «Ахмат» завершил выступление на 11-м месте (40).
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