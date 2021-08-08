«Динамо» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 8 августа, состоится матч «Динамо» — ЦСКА. Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
В двух предыдущих турах «Динамо» обыграло «Ростов» (2:0) и «Уфу» (3:2). ЦСКА стартовал с победы в матче с «Уфой» (1:0), а затем уступил «Локомотиву» (1:2).
Напомним, в сезоне-2020/2021 ЦСКА занял 6-е место, набрав 50 очков. «Динамо» завершило сезон на 7-м месте, также набрав 50 очков.
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