Месси — об уходе из «Барселоны»: не верю, что это происходит на самом деле

Нападающий Лионель Месси выступил с речью на прощальной пресс-конференции по поводу ухода из «Барселоны».



«Не знаю, смогу ли я говорить. В эти дни я много думал о том, что сказать. Правда в том, что ничего не вышло, я был подавлен. После стольких лет, после жизни, прожитой здесь, мне очень сложно уходить. Я не был готов к этому. Не верю в то, что это происходит на самом деле. В прошлом году я хотел уйти, но сейчас я хотел остаться, хотел жить в своём доме. Это то, чего я желал больше всего. Продолжать наслаждаться жизнью в Барселоне, спортом, повседневной жизнью. Это было прекрасно, но сегодня я должен попрощаться. Мне было 13 лет, когда я оказался в «Барселоне», и через 21 год я покидаю это место с женой и тремя каталоно-аргентинскими детьми. Это наш дом.



Я должен поблагодарить товарищей по команде и людей в клубе за всё. Я всегда старался относиться к себе со смирением и уважением и также я относился ко всем в этом клубе. Надеюсь, что люди запомнят не только трофеи и то, что я сделал для клуба. Мы пережили вместе много прекрасного и плохого, но это заставляло меня расти. Я отдал «Барселоне» всё. Я ухожу более чем довольным.



Я хотел бы попрощаться с болельщиками на стадионе. Хотел бы услышать последние аплодисменты. Я скучал по ним во время пандемии и хотел услышать, как они последний раз кричат моё имя. Это было бы хорошее прощание. Но вышло иначе, и я хочу поблагодарить их за поддержку на протяжении стольких лет. Я всегда чувствовал их поддержку, ощущал признание и любовь этого клуба. Надеюсь, я вернусь в «Барселону» в любом качестве. Надеюсь, смогу внести вклад в великое будущее «Барселоны». Вероятно, я забыл многое из того, что хотел сказать, но я нахожусь не в лучшем состоянии. Спасибо всему миру», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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