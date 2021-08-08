Тухель: «Челси» относится к матчу за Суперкубок УЕФА очень и очень серьёзно

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА. Соперником «Челси» будет испанский «Вильярреал».

«Я очень сильно уважаю «Вильярреал», уважаю Унаи Эмери. Лигу Европы уже можно называть трофеем Унаи Эмери! Это невероятный человек! Он сыграл в пяти финалах и выиграл четыре из них. Безумие.

С испанскими командами надо быть осторожным. Они любят футбол, играют во владение, действуют очень и очень смело. Я думаю, что они подойдут к этому матчу так, что им нечего терять. Но будет здорово начать сезон с победы в матче за Суперкубок. Мы отнесёмся к этому матчу очень и очень серьёзно. Сделаем всё, чтобы забрать трофей домой», — цитирует Томаса Тухеля пресс-служба УЕФА.