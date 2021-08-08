Месси прокомментировал информацию о возможном переходе в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси высказался о перспективах продолжения своей карьеры в «Пари Сен-Жермен».
«Переход в «ПСЖ» возможен. На данный момент никаких договорённостей нет. Когда вышло заявление, я получил много звонков. Есть несколько заинтересованных клубов. Пока ничего не решено, мы ведём переговоры», — приводит слова Месси Marca.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».
- 8 августа 2021
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