«Милан» готов увеличить зарплату Кьера и подписать с ним новый контракт

«Милан» готов увеличить зарплату защитника команды Симона Кьера, чтобы тот подписал новый контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, миланцы предлагают Кьеру подписать новый контракт на два года.

В настоящее время зарплата игрока составляет € 1,2 млн в год. Россонери предлагают 32-летнему датчанину € 1,5 млн в год.

В «Милан» Кьер перешёл в январе 2020 года из «Севильи». Изначально он переходил на правах аренды, но затем «Милан» выкупил игрока.

Надёжная игра защитника помогла «Милану» завоевать путёвку в Лигу чемпионов. Кьер был одним из основных защитников «Милана» в минувшем сезоне.

Нынешний контракт футболиста с итальянским клубом истекает летом 2020 года.

Кьер в составе сборной Дании дошёл до полуфинала Евро-2020.