Салихова после заявления фанатов «Спартака» ограничила доступ к своему телеграм-каналу

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ограничила доступ к своему телеграм-каналу.



Ранее объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну с рядом требований, в числе которых было уничтожение телеграм-канала Салиховой.



Канал Салиховой стал недоступен для новых пользователей, а подписчики лишись возможности оставлять комментарии под записями. На телеграм-канал Салиховой подписано более 50 тыс. человек.

Напомним, накануне «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Московский «Спартак» в трёх матчах набрал 3 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ.