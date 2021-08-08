Салихова после заявления фанатов «Спартака» ограничила доступ к своему телеграм-каналу
Поделиться
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ограничила доступ к своему телеграм-каналу.
Ранее объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну с рядом требований, в числе которых было уничтожение телеграм-канала Салиховой.
Канал Салиховой стал недоступен для новых пользователей, а подписчики лишись возможности оставлять комментарии под записями. На телеграм-канал Салиховой подписано более 50 тыс. человек.
Напомним, накануне «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Московский «Спартак» в трёх матчах набрал 3 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ.
Комментарии
- 8 августа 2021
-
14:30
-
14:23
-
14:04
-
13:51
-
13:40
-
13:36
-
13:34
-
13:10
-
13:07
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:04
-
11:59
-
11:44
-
11:42
-
11:36
-
11:30
-
10:54
-
10:44
-
10:41
-
10:29
-
10:25
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:49
-
09:49
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
08:25
-
06:47
-
06:26
Партнерский контент