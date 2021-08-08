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Салихова после заявления фанатов «Спартака» ограничила доступ к своему телеграм-каналу

Салихова после заявления фанатов «Спартака» ограничила доступ к своему телеграм-каналу
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ограничила доступ к своему телеграм-каналу.

Ранее объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну с рядом требований, в числе которых было уничтожение телеграм-канала Салиховой.

Канал Салиховой стал недоступен для новых пользователей, а подписчики лишись возможности оставлять комментарии под записями. На телеграм-канал Салиховой подписано более 50 тыс. человек.

Напомним, накануне «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Московский «Спартак» в трёх матчах набрал 3 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ.

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