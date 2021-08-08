Новосельцев отреагировал на первую победу «Арсенала» в сезоне
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Защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).
«Тяжёлая игра для нас. Нам нужна была первая победа в чемпионате, первые три очка. После первого тайма имели комфортное преимущество в два мяча, все было нормально. Но понятно, что при 1:2 стало посложнее. Тем не менее главное, что мы сумели выстоять и удержать победный счёт. На данный момент это важнее всего. Думаю, с каждым матчем мы должны прибавлять и прогрессировать в плане качества игры. Важно также сохранять концентрацию на протяжении всего матча», — сказал Новосельцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с «Краснодаром».
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