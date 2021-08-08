«Ростов» — о Сёмине: совместимость с клубом 98%
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Пресс-служба «Ростова» пошутила о совместимости клуба с новым главным тренером Юрием Сёминым. В «твиттере» «Ростова» появилось фото, на котором указаны дни рождения клуба и тренера — 10.05 и 11.05. Фото подписали словами «Совместимость 98%».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Ростова».
Сёмин сменил на посту главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Ранее Карпин сообщил, что сосредоточится на работе в сборной России. Там он сменил Станислава Черчесова, который покинул команду после неудачного выступления на чемпионате Европы.
«Ростов» неудачно стартовал в новом сезоне. Южане потерпели два поражения на старте. Сперва они уступили «Динамо» со счётом 0:2, а затем и «Зениту» со счётом 2:4.
Последним клубом Сёмина был «Локомотив».
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