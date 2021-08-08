Месси согласовал контракт с «ПСЖ». Сегодня аргентинец отправится в Париж

Нападающий Лионель Месси близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает ESPN.



По информации источника, аргентинский футболист, покинувший «Барселону», согласовал контракт с французским клубом, рассчитанный на два года с опцией продления ещё на сезон. Сегодня, 8 августа, Месси отправится в Париж для прохождения медицинского осмотра перед заключением соглашения.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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