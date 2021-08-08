Зарема Салихова объяснила решение закрыть свой телеграм-канал

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему решила закрыть свой телеграм-канал.
«Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну с рядом требований, в числе которых было уничтожение телеграм-канала Салиховой. Канал Салиховой стал недоступен для новых пользователей, а подписчики лишись возможности оставлять комментарии под записями.
- 8 августа 2021
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