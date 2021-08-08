«Химки» — «Ростов»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ростова» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ростов».



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себаи.



Запасные: Генералов, Сычёв, Данилкин, Корян, Трошечкин, Камышев, Давидян, Боженов, Соколов, Алиев, Садыгов.



«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.



Запасные: Бабурин, Лукьянов, Калинин, Лангович, Мухин, Мелёхин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Тошевски.