«Химки» — «Ростов»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ростова» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ростов».
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себаи.
Запасные: Генералов, Сычёв, Данилкин, Корян, Трошечкин, Камышев, Давидян, Боженов, Соколов, Алиев, Садыгов.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Лукьянов, Калинин, Лангович, Мухин, Мелёхин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Тошевски.
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