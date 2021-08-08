Нападающий ЦСКА Гайч оформляет итальянский паспорт

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч оформляет итальянский паспорт, об этом сообщила пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

После участия со сборной Аргентины в Олимпийских играх Гайч задержался в Риме для оформления паспорта. Наличие итальянского паспорта позволит Адольфо не считаться легионером в странах Европейского союза (ЕС).

Напомним, в январе 2021 года форвард перешёл в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах он забил два гола. Позже Гайч заявлял о своём желании вернуться в Италию. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в € 8 млн.

Ранее сообщалось, что Гайч может вернуться на родину, в Аргентину. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Пабло Каро, агент Гайча, первым связался с руководством «Боки Хуниорс», после чего начался переговорный процесс. В апреле также сообщалось об интересе к аргентинскому форварду со стороны «Интера» и «Милана», а уже летом интерес к нему приписывали английскому «Лидс Юнайтед».