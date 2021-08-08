Кроос: не удивлюсь, если Мбаппе перейдёт в «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался по поводу возможно перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в испанский клуб.
"«Реал» всегда стремится к лучшему, так что я не удивлюсь, если Мбаппе перейдёт к нам. Что касается трансфера Алабы, я относительно рано узнал, что он перейдёт в «Реал». Не от самого Давида, а от клуба. С уходом Рамоса и Варана мы понесли серьёзные потери в обороне. Если ты хочешь заменить этих игроков другими футболистами того же уровня, нужно быть готовым заплатить приличную сумму", — приводит слова Крооса Bild.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
- 8 августа 2021
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