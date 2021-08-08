Нападающий «Антверпена» оформил пента-трик в матче чемпионата Бельгии

Сегодня, 8 августа, в матче 3-го тура чемпионата Бельгии «Стандард» встретился с «Антверпеном». Игра проходила на стадионе «Морис Дюфран — Склессен» (Льеж, Бельгия) и завершилась со счётом 2:5 в пользу «Антверпена». Все пять голов гостевой команды забил швейцарский нападающий Микаэль Фрей.
27-летний форвард оформил пента-трик, забив на 6-й, 37-й, 59-й, 61-й и 68-й минутах матча. На 76-й минуте Микаэль Фрей был заменён. «Стандард» сумел ответить лишь двумя голами. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Антверпена», а Фрей безоговорочно стал главным героем матча.
До перехода в «Антверпен» Фрай успел поиграть за «Фенербахче», «Цюрих», «Лилль», «Янг Бойз», «Нюрнберг» и несколько других команд. Также он выступал в молодёжных сборных Швейцарии, однако за взрослую национальную команду не провёл ни одного матча. Transfermarkt оценивает игрока всего в € 2,2 млн.
- 8 августа 2021
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