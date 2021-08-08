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Нападающий «Антверпена» оформил пента-трик в матче чемпионата Бельгии

Нападающий «Антверпена» оформил пента-трик в матче чемпионата Бельгии
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Сегодня, 8 августа, в матче 3-го тура чемпионата Бельгии «Стандард» встретился с «Антверпеном». Игра проходила на стадионе «Морис Дюфран — Склессен» (Льеж, Бельгия) и завершилась со счётом 2:5 в пользу «Антверпена». Все пять голов гостевой команды забил швейцарский нападающий Микаэль Фрей.

27-летний форвард оформил пента-трик, забив на 6-й, 37-й, 59-й, 61-й и 68-й минутах матча. На 76-й минуте Микаэль Фрей был заменён. «Стандард» сумел ответить лишь двумя голами. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Антверпена», а Фрей безоговорочно стал главным героем матча.

До перехода в «Антверпен» Фрай успел поиграть за «Фенербахче», «Цюрих», «Лилль», «Янг Бойз», «Нюрнберг» и несколько других команд. Также он выступал в молодёжных сборных Швейцарии, однако за взрослую национальную команду не провёл ни одного матча. Transfermarkt оценивает игрока всего в € 2,2 млн.

Бельгия - Лига Жюпиле. Лига Жюпиле. 3-й тур
08 августа 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Стандард
Льеж
Окончен
2 : 5
Антверпен
Антверпен
0:1 Фрей – 6'   0:2 Фрей – 37'   1:2 Мюлека – 55'   1:3 Фрей – 59'   1:4 Фрей – 61'   1:5 Фрей – 68'   2:5 Дрэгуш – 77'
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