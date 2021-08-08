Перед матчем «Химки» — «Ростов» на газон выбежала белка

В телетрансляцию матча 3-го тура РПЛ «Химки» — «Ростов» попала белка, выбежавшая на поле стадиона «Арена Химки» незадолго до начала встречи.

Животное быстро пробежало по газону и вскоре покинуло поле. Видео опубликовано в «твиттере» РПЛ.

Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига» и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Обслуживает встречу «Химки» — «Ростов» бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское). В двух предыдущих турах «Ростов» проиграл «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4). В свою очередь «Химки» уступили «Зениту» (1:3) и обыграли «Краснодар» (1:0).

Напомним, в прошлом туре матч «Ахмат» — «Сочи» (1:2) был прерван на несколько минут из-за выползшей на поле змеи. Сотрудники стадиона быстро избавились от незваного гостя – рептилию подняли и унесли с помощью садовых вил.