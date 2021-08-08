Юрий Сёмин: перед матчем с «Химками» эмоции как в первый раз, есть волнение

Новоиспечённый наставник «Ростова» Юрий Сёмин высказался перед матчем 3-го тура РПЛ с «Химками».

«Эмоции как будто первый раз, есть определенное волнение. Но все-таки эмоции положительные. Руководители четко и ясно приглашали и хотели, поэтому я быстро принял предложение. Задача — в первой ближайшей игре брать очки. И тогда сезон будет хорошим. Учитель против ученика? Игоря Геннадиевича Черевченко сложно познать досконально, потому что он один из лучших тренеров в лиге, он сделал колоссальную работу в «Химках». Если бы я его знал наизусть, мне было бы легче», — сказал Сёмин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 8 августа, «Ростов» встречается с «Химками». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.