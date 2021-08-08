Украинец Коваленко перешёл из «Аталанты» в «Специю»

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перешёл в «Специю» на правах аренды. Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2021/2022, информирует пресс-служба «орлят».
Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого «Шахтёра», а за основную команду «горняков» полузащитник выступал с 2013 года. В феврале 2021 года украинский игрок перешёл в «Аталанту» и заключил контракт, рассчитанный до лета 2025 года. В составе «Аталанты» выступает его соотечественник Руслан Малиновский. В минувшем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.
«Специя» в 38 матчах набрала 39 очков и заняла 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91). Второе место занял «Милан» (79). Сразу за миланской командой расположилась «Аталанта» (78), в составе которой выступает россиянин Алексей Миранчук.
- 8 августа 2021
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