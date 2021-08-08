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«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» благодаря голу Сона

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» благодаря голу Сона
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В товарищеском матче «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, голевую передачу отдал Джафет Танганга.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом (Западный Йоркшир, Англия).

Первый тур английской Премьер-лиги запланирован на 13–15 августа. В первом туре действующий чемпион «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Тоттенхэм Хотспур». «Ливерпуль», как и два года назад, встретится с «Норвич Сити», который вернулся в высший дивизион из Чемпионшипа. «Манчестер Юнайтед» примет «Лидс Юнайтед». «Арсенал» в первом матче тура встретится с «Брентфордом».

Календарь АПЛ сезона-2021/2022
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
08 августа 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Мин – 79'
Комментарии
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