«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» благодаря голу Сона

В товарищеском матче «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, голевую передачу отдал Джафет Танганга.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом (Западный Йоркшир, Англия).

Первый тур английской Премьер-лиги запланирован на 13–15 августа. В первом туре действующий чемпион «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Тоттенхэм Хотспур». «Ливерпуль», как и два года назад, встретится с «Норвич Сити», который вернулся в высший дивизион из Чемпионшипа. «Манчестер Юнайтед» примет «Лидс Юнайтед». «Арсенал» в первом матче тура встретится с «Брентфордом».