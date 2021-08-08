«Динамо» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Моро, Фомин, Захарян, Шиманьски, Тюкавин, Н'Жье.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Макаров, Галкин, Игбун, Грулёв, Гладышев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Карпов, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Марадишвили, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев.
Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
- 8 августа 2021
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