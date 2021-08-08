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«Спартак» сделает новое предложение «Бешикташу» по покупке Ляича

«Спартак» сделает новое предложение «Бешикташу» по покупке Ляича
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«Спартак» не отказался от идеи приобрести полузащитника «Бешикташа» Адема Ляича, сообщает Fotomac.

Представители московского клуба, получившие отрицательный ответ на своё первое предложение «Бешикташу», в ближайшие дни снова направят турецкому клубу запрос о трансфере сербского хавбека.

Ранее к Ляичу также проявлял интерес ЦСКА. За 29-летним сербом также охотятся «Дженоа» и «Торино». Адем же рассчитывает вернуться в Италию, «Бешикташ» не против этого. Зарплата серба достаточно высокая — € 3,5 млн в год. Турки не против отпустить футболиста даже бесплатно.

Ляич начинал карьеру в «Партизане», а впоследствии выступал за «Фиорентину», «Рому», «Интер» и «Торино». Цвета «Бешикташа» он защищает с 2018 года. В минувшем сезоне, завершившемся для команды чемпионством, хавбек провёл 22 матча в Суперлиге, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает серба в € 6 млн.

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