«Рома» сохраняет интерес к Азмуну и видит в нём замену для Джеко

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему может перебраться в итальянскую Серию А. Интерес к иранскому форварду сохраняет «Рома». Руководство римского клуба видит в Азмуне потенциальную замену для Эдина Джеко, который может покинуть стан «волков», информирует журналист Corriere dello Sport Якопо Алипранди в своём «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Азмун был близок к переходу в леверкузенский «Байер», но в последний момент эта сделка сорвалась. По данным СМИ, «Рома» уже предлагала «Зениту» € 18 млн за Сердара, но получила отказ.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
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