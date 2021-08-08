ЦСКА сыграет с «Динамо» в новой форме с эмблемой ОЛЛС

В матче 3-го тура РПЛ ЦСКА сыграет с «Динамо» в форме с логотипом Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС), сообщает «твиттер» армейцев.
На гостевой форме ЦСКА, посвящённой 110-летию клуба, на футболку нанесен логотип ОЛЛС. Под таким названием армейцы выступали с дня основания клуба в 1911 году до 1923 года.
Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
- 8 августа 2021
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