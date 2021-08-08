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Гол Андреа Чуканова принёс «Ротору» первую победу в новом сезоне ФНЛ

Гол Андреа Чуканова принёс «Ротору» первую победу в новом сезоне ФНЛ
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В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» переиграл липецкий «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Липецке и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 66-й минуте единственный гол в матче забил нападающий волгоградской команды Андреа Чуканов. «Ротор» одержал первую победу в нынешнем сезоне ФНЛ. В пяти матчах волгоградцы набрали 7 очков и поднялись на девятое место в таблице. «Металлург» (4) занимает 15-е место.

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
08 августа 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Металлург Лп
Липецк
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Чуканов – 66'

В другом матче Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» обыграл ивановский «Текстильщик». Александр Зотов забил единственный гол во встрече, которая завершилась со счётом 1:0. «Енисей» набрал 4 очка и занимает 13-е место в таблице ФНЛ, «Текстильщик» (3) — 17-е.

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
08 августа 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Зотов – 59'
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