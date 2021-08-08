«Ростов» упустил победу над «Химками» в дебютном матче под руководством Юрия Сёмина

Сегодня, 8 августа, «Химки» встретились с «Ростовом». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Арена Химки» и завершился со счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Этот матч стал дебютным для Юрия Сёмина на посту главного тренера «Ростова».

«Ростов» открыл счёт в матче на 14-й минуте, голом отметился Николай Комличенко. Но на 70-й минуте «Химки» сравняли счёт, автором забитого мяча стал Денис Глушаков, реализовавший пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

В двух предыдущих турах «Ростов» проиграл «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4). В свою очередь «Химки» уступили «Зениту» (1:3) и обыграли «Краснодар» (1:0). Таким образом, в активе «Ростова» после трёх туров 1 очко, а в активе «Химок» — 4.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Ростов» занял 9-е место, набрав 43 очка, а «Химки» завершили выступление на 8-м месте (45).