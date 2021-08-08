Месси выступил с заявлением после ухода из «Барселоны»

Многолетний капитан и лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси, который накануне покинул стан сине-гранатовых, выступил с заявлением в социальных сетях.

«Мне бы хотелось уйти по-другому, хотя я полагаю, что прощание никогда не может быть чем-то приятным… Я хотел бы продолжать играть здесь, я сделал для этого всё, и, в конце концов, этого не произошло. У меня есть только слова благодарности всем тем, кто окружал меня в клубе столько лет. И для наших фанатов, которые отдали мне всю свою любовь, а я попытался ответить им тем же, отдавая всего себя в сине-гранатовой форме. Я ухожу, но это не прощание, увидимся позже», — написал Месси в своём «инстаграме», разместив фото с прощальной пресс-конференции.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».