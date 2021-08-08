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«Факел» обыграл «Акрон» и вышел на первое место в ФНЛ, «Спартак-2» проиграл «Велесу»

«Факел» обыграл «Акрон» и вышел на первое место в ФНЛ, «Спартак-2» проиграл «Велесу»
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В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча проходила на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 26-й минуте забил полузащитник «Факела» Роман Акбашев. «Факел» в пяти матчах набрал 13 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Акрон» (5) занимает 12-е место.

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
08 августа 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Акбашев – 26'

В другом матче ФНЛ «Спартак-2» проиграл «Велесу». Встреча проходила на стадионе «Академия „Спартак“ имени Ф.Черенкова — поле №4» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Голы на счету Аюба Бацуева и Даниила Лопатина. Защитник «Спартака-2» Леонид Миронов получил красную карточку. «Велес» набрал 12 очков и занимает второе место в таблице. «Спартак-2» (7) — десятый.

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
08 августа 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
0 : 2
Велес
Москва
0:1 Бацуев – 8'   0:2 Лопатин – 15'
Удаления: Миронов – 66' / нет
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