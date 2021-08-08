Березуцкий объяснил, почему не выпускал Влашича в стартовом составе на прошлые матчи ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему хорватский полузащитник Никола Влашич не выходил на поле в стартовом составе армейцев на первые два тура РПЛ. Напомним, игрок вышел с первых минут лишь на матч 3-го тура с московским «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

«Никола Влашич не появлялся в основном составе, потому что решал проблемы с клубом. Сейчас эти проблемы решены, соответственно, он в составе сегодня.

Будет ли ЦСКА больше играть в атаку с Влашичем? ЦСКА всегда будет играть в атаку, по крайней мере, пытаться.

Обляков уже играл левого защитника, правда, в пятерке, нисколько в нем не сомневаюсь», — приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Влашич может покинуть ЦСКА этим летом. В услугах хорвата были заинтересованы «Милан», «Монако», «Зенит» и несколько других клубов.