Березуцкий объяснил, почему не выпускал Влашича в стартовом составе на прошлые матчи ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему хорватский полузащитник Никола Влашич не выходил на поле в стартовом составе армейцев на первые два тура РПЛ. Напомним, игрок вышел с первых минут лишь на матч 3-го тура с московским «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
«Никола Влашич не появлялся в основном составе, потому что решал проблемы с клубом. Сейчас эти проблемы решены, соответственно, он в составе сегодня.
Будет ли ЦСКА больше играть в атаку с Влашичем? ЦСКА всегда будет играть в атаку, по крайней мере, пытаться.
Обляков уже играл левого защитника, правда, в пятерке, нисколько в нем не сомневаюсь», — приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Влашич может покинуть ЦСКА этим летом. В услугах хорвата были заинтересованы «Милан», «Монако», «Зенит» и несколько других клубов.
- 8 августа 2021
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