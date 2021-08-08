«Динамо» — ЦСКА: Эджуке забил быстрый гол

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке забил быстрый гол в матче 3-го тура РПЛ со столичным «Динамо».

На 8-й минуте матча Эджуке побежал по левому краю, ворвался в штрафную, финтом накрутил там защитника и здорово пробил в дальнюю девятку мимо Антона Шунина.

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).

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