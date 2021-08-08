Чемпион Франции «Лилль» спасся от поражения на последних секундах матча с «Метцем»

Сегодня, 8 августа, в матче 1-го тура Лиги 1 действующий чемпион Франции «Лилль» встретился со скромным «Метцем». Игра проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» (Метц, Франция) и завершилась результативной ничьей 3:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл «Лилль», автором гола стал Свен Ботман. На гол чемпиона страны «Метц» ответил тремя своими забитыми мячами: на 31-й минуте отличился Фабьен Сентонс, на 41-й минуте забил Матьё Юдоль, а на 52-й минуте Сентонс оформил дубль. «Метц» уверенно шёл к победе, но на 56-й минуте защитник Бубакар Куйате получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. «Лилль» воспользовался этим в концовке встречи. На 81-й минуте один мяч отыграл Нанитамо Иконе. А на 90+7-й минуте Бурак Йылмаз забил спасительный для «догов» гол. Финальный свисток арбитра зафиксировал зрелищную ничью.