«Алания» в концовке вырвала победу у «Кубани», «Торпедо» обыграло «Олимп»
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В матче Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» переиграла краснодарскую «Кубань». Встреча проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 3:2.
На 6-й минуте счёт открыл Нури Абдоков. Второй гол владикавказской «Алании» забил Максим Сидоров. На 54-й минуте один гол отыграл Давид Шавлохов. Ислам Машуков сравнял счёт на 88-й минуте. Спустя две минуты Батраз Гурциев вывел владикавказцев вперёд.
«Алания» в пяти матчах набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Кубань» (1) находится на 20-м месте.
Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:
«Балтика» — «Нефтехимик» — 0:0
«Торпедо» Москва — «Олимп-Долгопрудный» — 1:0
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