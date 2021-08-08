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«Алания» в концовке вырвала победу у «Кубани», «Торпедо» обыграло «Олимп»

«Алания» в концовке вырвала победу у «Кубани», «Торпедо» обыграло «Олимп»
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В матче Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» переиграла краснодарскую «Кубань». Встреча проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 3:2.

На 6-й минуте счёт открыл Нури Абдоков. Второй гол владикавказской «Алании» забил Максим Сидоров. На 54-й минуте один гол отыграл Давид Шавлохов. Ислам Машуков сравнял счёт на 88-й минуте. Спустя две минуты Батраз Гурциев вывел владикавказцев вперёд.

«Алания» в пяти матчах набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Кубань» (1) находится на 20-м месте.

Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:

«Балтика» — «Нефтехимик» — 0:0

«Торпедо» Москва — «Олимп-Долгопрудный» — 1:0

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
08 августа 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
3 : 2
Кубань
Краснодар
0:1 Абдоков – 5'   0:2 Сидоров – 52'   1:2 Шавлохов – 54'   2:2 Машуков – 88'   3:2 Гурциев – 90'
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