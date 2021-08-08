«Ливерпуль» сыграл вничью с «Атлетико» в товарищеском матче

Сегодня, 8 августа, «Ливерпуль» встретился с «Атлетиком» из Бильбао в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майком Дином.
Команды вышли на поле в составах, приближенных к оптимальным. Счёт в матче на 13-й минуте открыл «Ливерпуль», автором гола стал португалец Диогу Жота, ему ассистировал Садио Мане. «Атлетик» сравнял счёт уже во втором тайме, на 53-й минуте. Забитым мячом отметился Алехандро Беренгер. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
Напомним, «Ливерпулю» предстоит сыграть ещё один товарищеский матч уже завтра, 9 августа. Соперником мерсисайдцев станет «Осасуна». «Атлетик» сегодняшним матчем закончил подготовку к новому сезону. Уже 16 августа команде из Бильбао предстоит сыграть с «Эльче» в матче 1-го тура испанской Примеры.
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