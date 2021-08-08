«Динамо» — ЦСКА: Фомин сравнял счёт с пенальти
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти в матче с ЦСКА. Счёт — 1:1, идёт второй тайм.
На 58-й минуте Фомин забил с 11-метровой отметки, назначенный за фол полузащитника ЦСКА Яки Бийола.
Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
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