Сёмин: в ворота «Ростова» поставили странный пенальти

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 3-го тура РПЛ.
«Хороший первый тайм, в котором мы имели преимущество. Владели мячом, вступали в единоборства. К сожалению, не смогли реализовать убойный эпизод, который был у Кенто Хашимото. Начало второго тайма мы провели неправильно, глубоко сели в оборону, хотя нужно было продолжать действовать в своем ритме.
Странный пенальти поставили в наши ворота, ни к чему не обязывающий. Ничью, наверное, можно назвать закономерной, хотя, повторюсь, у нас были неплохие моменты", — цитирует Сёмина «Матч ТВ».
Сегодня, 8 августа, «Химки» встретились с «Ростовом». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Арена Химки» и завершился со счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Этот матч стал дебютным для Юрия Сёмина на посту главного тренера «Ростова». «Ростов» открыл счёт в матче на 14-й минуте, голом отметился Николай Комличенко. Но на 70-й минуте «Химки» сравняли счёт, автором забитого мяча стал Денис Глушаков, реализовавший пенальти.
- 8 августа 2021
-
21:58
-
21:57
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:08
-
21:07
-
20:58
-
20:53
-
20:46
-
20:24
-
20:16
-
20:12
-
20:12
-
20:05
-
19:57
-
19:43
-
19:25
-
19:22
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:46
-
18:37
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:41