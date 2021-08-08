«Динамо» вырвало победу у ЦСКА, Фомин оформил дубль

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.

На 8-й минуте матча Чидера Эджуке побежал по левому краю, ворвался в штрафную, финтом накрутил там защитника и здорово пробил в дальнюю девятку мимо Антона Шунина. На 58-й минуте Даниил Фомин реализовал пенальти, назначенный за фол полузащитника ЦСКА Яки Бийола. Затем Фомин оформил дубль. На 73-й минуте Денис Макаров пробил мощно по низом по центру метров с 20, Игорю Акинфееву не удалось зафиксировать мяч после этого кручёного удара, и на добивание успел Фомин, который вогнал мяч в сетку с пары метров.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).

«Динамо» набрало 9 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. ЦСКА (3) находится на десятом месте.