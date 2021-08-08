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Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Динамо»

Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Динамо»
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо».

«Совершали достаточно глупых и неоправданных ошибок. Можем улучшить игру за счёт организации, анализа. Ждём этого от следующего матча

Федя Чалов отыграл достаточно времени, подустал. У Алана Дзагоева есть проблемы с ахиллом. Ждём его обратно.

У меня есть претензии. Не смотрел момент с пенальти. Но сам характер судейства… Не хочу говорить о нем глобально, к тому же нельзя по регламенту. Но стиль судейства Безбородова не очень понравился.

Первый тайм был для нас достаточно хорошим. Во втором практически не создали моментов, подходов было немного. Но вы сами видели, что произошли изменения в составе. Травму получил Заболотный. Это потеря для нас. И перестали контролировать мяч спокойно», — передаёт слова Алексея Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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