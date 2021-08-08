Степашин: Захарян играет очень хорошо. Думаю, он и в сборной России будет хорошо играть

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал игру Арсена Захаряна в матче с ЦСКА (2:1).



«Захарян играет очень хорошо. Думаю, он и в сборной будет хорошо играть», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.



На 8-й минуте матча Чидера Эджуке побежал по левому краю, ворвался в штрафную, финтом накрутил там защитника и здорово пробил в дальнюю девятку мимо Антона Шунина. На 58-й минуте Даниил Фомин реализовал пенальти, назначенный за фол полузащитника ЦСКА Яки Бийола. Затем Фомин оформил дубль. На 73-й минуте Денис Макаров пробил мощно по низом по центру метров с 20, Игорю Акинфееву не удалось зафиксировать мяч после этого кручёного удара, и на добивание успел Фомин, который вогнал мяч в сетку с пары метров.