«Что не убивает, делает нас сильнее». Жена Месси – об уходе аргентинца из «Барселоны»

Антонелла Рокуццо, жена бывшего капитана и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказалась об уходе супруга из каталонского клуба.
«Как сложно резюмировать в нескольких строках все эти прожитые годы. Столько эмоций, столько воспоминаний, которые навсегда оставили след в нашей жизни.
Но, как говорится: то, что не убивает, делает нас сильнее! Вместе с семьёй мы пройдём через это и снова выйдем на поле, сильнее, чем когда-либо… Куда бы мы ни пошли, мы пойдём вместе, и это точно будет движение вперёд», — написала Рокуццо в своём «инстаграме».
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».
- 8 августа 2021
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