Сандро Шварц: не стал бы сравнивать ЦСКА прошлого сезона и этого

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Очень интенсивная игра. В первые 20 минут не удалось в неё войти, допускали много ошибок. Но после перерыва внесли коррективы, стали играть быстрее, точнее. Давили на соперника, мне кажется, что это достойная победа.

Не стал бы сравнивать ЦСКА прошлого сезона и этого. В перерыве сказали, что эта игра была похоже на нашу последнюю игру с этим соперником. Мы внесли коррективы и смогли перевернуть игру.

Ошибка Бальбуэна не та, что была с «Уфой». Мы просто вошли в игру не очень сконцентрированно. Но Бальбуэна провёл хороший матч», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.