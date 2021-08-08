Шварц оценил дебют Макарова и назвал сильные стороны Захаряна

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался об отдельных игроках своей команды после матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Макаров очень хорошо вошёл в игру. Он только в пятницу впервые тренировался, провели с ним индивидуальные теории, чтобы он быстро адаптировался. Создавал много опасности, играл цепко в обороне.

Захарян – вариативный игрок. Он важен для нас, от него всегда идёт опасность. Арсен тот, кто много трудится. Много делает для своего развития. Мы можем его использовать на разных позициях.

На этой неделе узнали грустную новость, что Лесовому нужна операция. В раздевалке сказали, что будем биться за него. Мы все его поддерживаем. Желаем скорейшего восстановления. Понимаем, что такая травма занимает много времени, но мы с ним», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.