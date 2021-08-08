Мамаеву разбили голову, Сёмин получил «горчичник», белка бегала по полю. Фото из Химок

8 августа «Химки» встретились с «Ростовом». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Арена Химки» и завершился со счётом 1:1. Этот матч стал дебютным для Юрия Сёмина на посту главного тренера «Ростова».



«Ростов» открыл счёт в матче на 14-й минуте, голом отметился Николай Комличенко. Но на 70-й минуте «Химки» сравняли счёт, автором забитого мяча стал Денис Глушаков, реализовавший пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.



Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 3-го тура РПЛ.



«Хороший первый тайм, в котором мы имели преимущество. Владели мячом, вступали в единоборства. К сожалению, не смогли реализовать убойный эпизод, который был у Кенто Хашимото. Начало второго тайма мы провели неправильно, глубоко сели в оборону, хотя нужно было продолжать действовать в своем ритме.



Странный пенальти поставили в наши ворота, ни к чему не обязывающий. Ничью, наверное, можно назвать закономерной, хотя, повторюсь, у нас были неплохие моменты», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».



Лучшие кадры с матча «Химки» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.