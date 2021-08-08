Слуцкий прокомментировал драматичную победу «Рубина» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

«Как и предполагалось, в таком графике у нас каждая игра очень тяжелая, и в первом тайме мы вроде бы владели преимуществом. Было несколько хороших фланговых атак, и ничего, на мой взгляд, не предвещало пропущенного мяча. Поэтому необязательный пропущенный мяч, травма ключевого игрока Деспотовича, вторая травма Зотова и замена в перерыве, поэтому, конечно, очень благодарен ребятам, что смогли вытащить такую тяжелую игру, которая складывалась сверхнеблагоприятно для нас. Ключевой момент, два в одном, это удаление Шелии и тут же гол с этого же штрафного Хакшабановича. Очень рады, что смогли дожать.

На таком поле попробуйте не получить травму! Когда оно едет, когда каждый эпизод ты получаешь мяч, находясь в плывущем поле. Они сейчас у нас все во льду сидят. Мы после каждой домашней игры получаем огромное количество этих повреждений. А еще когда ты играешь через два дня на третий… У нас же не было травм в предсезонную подготовку, у нас все было нормально. Потому что мы тренировались и играли на хороших качественных полях», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».