Слуцкий: по крайней мере, с арбитром матча с «Ахматом» был диалог

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не стал оценивать работу арбитра Павла Кукуяна на матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча закончилась победой «Рубина» со счётом 2:1, а во втором тайме у грозненцев удалили голкипера Гиорги Шелия. Позднее главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев жестко раскритиковал судью.

«Я бы сегодня не хотел бы комментировать действия арбитра, потому что было решение по удалению, на мой взгляд, явному. У меня было несколько вопросов ещё по другим эпизодам к арбитру. Он мне, по крайней мере, попытался на них ответить. То есть, по крайней мере, это был диалог: я к нему подошёл, он спокойно выслушал и спокойно попытался мне объяснить свои решения. Я не могу сказать, на сто процентов я согласен или не согласен с ними, но, по крайней мере, это был диалог», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».