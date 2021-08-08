Карпин: Шомуродов всё такой же кривоногий, но теперь играет в «Роме»
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал переход бывшего нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова из «Дженоа» в «Рому».
«Шомурдов уже не кривоногий? Всё такой же кривоногий, но теперь в «Роме». Трансферная стоимость выросла? Ну и слава богу», — цитирует Карпина Sport24.
Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор будет выступать под 14-м номером.
До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
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