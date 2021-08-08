Карпин: сегодня говорил с Фоминым. С Мухиным и Фернандесом не встречался

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о встрече с полузащитником «Динамо» Даниилом Фоминым после матча с ЦСКА (2:1).

«Сегодня после игры встречался с Фоминым. Говорили ровно о том же самом, что и со спартаковцами вчера. С Мухиным и Марио не встречался — я был в динамовской ложе», — передаёт слова Карпин корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

После матча «Спартака» с «Нижним Новгородом» (1:2) Карпин поговорил с Романом Зобниным, Георгием Джикией и Зелимханом Бакаевым.

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.