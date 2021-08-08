Карпин: сегодня говорил с Фоминым. С Мухиным и Фернандесом не встречался
Поделиться
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о встрече с полузащитником «Динамо» Даниилом Фоминым после матча с ЦСКА (2:1).
«Сегодня после игры встречался с Фоминым. Говорили ровно о том же самом, что и со спартаковцами вчера. С Мухиным и Марио не встречался — я был в динамовской ложе», — передаёт слова Карпин корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
После матча «Спартака» с «Нижним Новгородом» (1:2) Карпин поговорил с Романом Зобниным, Георгием Джикией и Зелимханом Бакаевым.
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.
Новость по темеКарпин: может, встречусь с Дзюбой, а может, нет
Комментарии
- 9 августа 2021
-
00:57
-
00:53
-
00:33
-
00:31
-
00:21
- 8 августа 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:34
-
23:25
-
23:20
-
23:12
-
23:05
-
23:01
-
22:59
-
22:55
-
22:47
-
22:40
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:24
-
22:24
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:08
-
21:07
-
20:58
Партнерский контент