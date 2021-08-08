Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил Фомина за грубый фол против Фернандеса

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе Владислава Безбородова на матче 3-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (2:1). По словам Федотова, Безбородов поступил правильно, показав жёлтую, а не красную карточку полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину в эпизоде с грубым фолом против защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
«На 21-й минуте Фомин попал по ноге игроку Фернандесу в момент приёма мяча. Тут чистая жёлтая карточка. Многие просили разъяснить, почему в данном эпизоде не была показана красная карточка. Самый главный критерий в данном эпизоде, по которому необходимо его оценивать, — это то, что нога Фернандеса находилась на весу — в воздухе. В таких случаях всегда показывается жёлтая карточка: Безбородов правильно её и показал.
Во всех остальных эпизодах арбитр принимал правильные и одинаковые решения, как к одной команде, так и к другой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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